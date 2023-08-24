В парке «Малиновка» мигрант-нелегал изнасиловал 57-летнюю женщину

Вчера к полицейским обратилась 57-летняя продавщица одного ООО. Женщина рассказала, что ночью того же дня в парке «Малиновка» на Индустриальном проспекте после совместного распития спиртных напитков, малознакомый по имени «Хамро», применив физическую силу, изнасиловал ее.

Около 13 часов 30 минут возле дома 4 А по проспекту Косыгина подозреваемый, 36-летний гражданин Узбекистана, был задержан. Мигрант работает в клининговой компании, при этом его регистрация в Петербурге истекла в июне.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.