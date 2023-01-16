В Тосно 19-летняя студентка заявила об изнасиловании

Вчера к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась 19-летняя учащаяся третьего курса петербургского колледжа. Девушка сообщила стражам порядка о том, что утро 15 января проводила время в своей квартире на проспекте Ленина в компании ровесника, неработающего. После совместного распития спиртных напитков, парень, применив физическую силу, якобы изнасиловал ее.

Подозреваемого доставили в отдел полиции и поместили в камеру. Молодой человек утверждает, что все произошло по согласию и без насилия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.