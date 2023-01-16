ента новостей

14:45
В Петербурге задержали мужчину, ранившего ножом двух женщин
14:36
В центре Петербурга молодой парень отобрал наушники у сверстника
14:35
Пофотографируют и на полгода забывают: блокадница Озерова рассказала об отношении Смольного к ветеранам
13:19
В Петербурге депутаты рассмотрят возможность ограничения продажи вейпов
12:17
В Петербурге задержали карманника-рецидивиста
11:43
В Выборге задержан 39-летний неработающий, ограбивший свою бабушку
11:06
На Васильевском острове автоледи на «Рено Аркана» сбила подростка
10:56
В Тосно 19-летняя студентка заявила об изнасиловании
10:50
В Кировском районе аферисты выманили у пенсионерки более 5 миллионов рублей
10:41
В Невском районе задержаны трое угонщиков автомобиля
10:37
На Пулковском шоссе любовник зарезал сожительницу
10:36
Нужно ужесточить ситуацию с визами
10:06
Можно ли было отказаться от Перестройки?
09:45
Отмечаем юбилей прорыва Блокады
09:38
В Ленобласти тушили дом с мансардой, госпитализирована женщина с отравлением продуктами горения
09:30
По меньшей мере 68 человек погибли в результате авиакатастрофы в Непале
09:24
На КАД двоих вышедших из автомобиля сбила иномарка. Один скончался
01:25
Победа над «Амуром» позволила СКА оформить выход в плей-офф сезона – 2022/2023
21:04
В Петербурге задержан мужчина за развратные действия в отношении несовершеннолетних
21:00
В Ленобласти ликвидирована нарколаборатория
20:02
На севере Петербурга в ДТП погиб пешеход
19:46
Мемориальные кладбища Петербурга не расчищены от снега и льда накануне мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
16:04
В Ленобласти задержали злоумышленника ограбившего пенсионера
15:04
В Приморском районе задержали подозреваемого в мошенничестве
15:01
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля
14:58
В Калининском районе задержали автовора
14:53
В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении с ножом
13:39
По меньшей мере 32 человека погибли в Непале в результате крушения самолета недалеко от города Покхара
13:35
В Колпино хулиган устроил стрельбу по зрителям
08:30
В Петербурге наградили участников благотворительной акции «Самый добрый Новый год»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Тосно 19-летняя студентка заявила об изнасиловании

В Тосно 19-летняя студентка заявила об изнасиловании

0
93
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Юная жительница Тосно заявила на своего ровесника, которого пригласила в гости на выпивку.

Вчера к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась 19-летняя учащаяся третьего курса петербургского колледжа. Девушка сообщила стражам порядка о том, что утро 15 января проводила время в своей квартире на проспекте Ленина в компании ровесника, неработающего. После совместного распития спиртных напитков, парень, применив физическую силу, якобы изнасиловал ее.

Подозреваемого доставили в отдел полиции и поместили в камеру. Молодой человек утверждает, что все произошло по согласию и без насилия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тосненский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-12-2021, 11:22
В Ленобласти мигрант изнасиловал 17-летнюю девушку
11-06-2022, 13:07
В Ленобласти мужчину обвинили в изнасиловании пасынка-подростка
20-10-2022, 12:19
Петербуржца подозревают в изнасиловании 7-летнего мальчика на даче в Токсово
22-09-2022, 15:52
В Выборге по горячим следам задержали насильника
8-11-2018, 09:50
Во Фрунзенском районе мигрант изнасиловал девушку
1-11-2017, 12:32
В Ленобласти задержан насильник

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
114
Сегодня, 11:06
На Васильевском острове автоледи на «Рено Аркана» сбила подростка
0
65
Сегодня, 09:24
На КАД двоих вышедших из автомобиля сбила иномарка. Один скончался
0
115
Вчера, 20:02
На севере Петербурга в ДТП погиб пешеход
0
175
14-01-2023, 12:09
На «Южном полукольце» в ДТП погиб один человек погиб и двое пострадали
Наверх