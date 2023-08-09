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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали жителя Тульской области, который изнасиловал женщину в парке «Малиновка»

Полицейские задержали жителя Тульской области, который изнасиловал женщину в парке «Малиновка»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Красногвардейского района задержан подозреваемый в нападении на женщину в парке

3 августа 2023 года около 03 часов 10 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 35-летней петербурженки о том, что в парке «Малиновка» на нее напал неизвестный, и она ожидает наряд полиции возле дома 13 корп. 2 по ул. Передовиков.
Прибывшим на место происшествия полицейским пострадавшая сообщила, что нападение произошло в парке напротив дома 7 по проспекту Косыгина.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование).
В результате проверки установлена личность напавшего - ранее судимого 35-летнего жителя Тульской области, который находился в Петербурге без регистрации.
7 августа 2023 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой Главка совместно с коллегами из УМВД России по Красногвардейскому району возле карьера «Орлиный-2» в Приозерском районе Ленинградской области подозреваемый был задержан.
Злодея задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район изнасилование
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