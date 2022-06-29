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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга изнасиловали и ограбили уборщицу клининговой компании

В центре Петербурга изнасиловали и ограбили уборщицу клининговой компании

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Опубликовал: Anton78
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На пустыре в центре Петербурга изнасиловали сотрудницу клининговой компании

Вчера ночью около 01 часа 45 минут 31-летняя приезжая остановила наряд полиции возле дома 1-А по улице Розенштейна и сообщила о совершенном в отношении неё преступлении. Подозреваемого, 27-летнего гражданина Киргизии, задержали через 15 минут во дворе того же дома.

На пустыре в сотне метров от дома после совместного распития спиртных напитков мигрант применил физическую силу к землячке, изнасиловал её, после чего похитил её национальный паспорт, мобильный телефон и деньги.

Женщина приехала в Россию в 2017 году и не имеет регистрации. За это на нее составили протокол по статье 18.8 КоАП РФ. У мужчины срок регистрации истекает через пять месяцев.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ – грабеж, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Адмиралтейский район мигранты изнасилование грабеж
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