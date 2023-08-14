В Петербурге в торговом павильоне ножом ранили продавца фруктами

Вчера вечером около 19 часов 55 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что в павильоне дома 41 по проспекту Художников неизвестный ранил ножом продавца.

На место происшествия незамедлительно прибыли наряды полиции. Полицейскими в одноэтажном торговом павильоне с ножевым ранением живота обнаружен 46-летний продавец овощей и фруктов, уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. С его слов, ранение ему нанес покупатель за отказ снизить цену на арбуз.

Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.