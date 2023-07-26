В Московском районе задержали закладчика наркотических средств

24 июля 2023 года около 16 часов 35 минут, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий опергруппой отдела по контролю за оборотом наркотиков возле дома 5 по улице Звездной был задержан 19-летний местный житель.

Подозреваемый, являясь закладчиком интернет магазина, организовал продажу различных наркотических средств путем размещения "закладок".

При личном досмотре у подозреваемого изъято почти 200 граммов мефедрона.

Возбуждено уголовное дело по ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.4 п. «г» УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств).

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных фактов преступной деятельности.