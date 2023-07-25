В Кикерино в ДТП пострадала пассажирка отечественного универсала

Сегодня утром около 09 часов 30 минут в поселке Кикерино, Волосовского района Ленинградской области произощло столкновение автомобилей "ВАЗ-2111" и "Газель", которые следовали в попутном направлении.

В результате произошедшего ДТП в "ВАЗ-2111" оказалась зажата пассажирка. Ее деблокировали спасатели и передали бригаде скорой помощи.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 119-й пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.