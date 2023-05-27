Под Гатчиной иномарка улетела в кювет и врезалась в трубу теплотрассы

Накануне вечером около 23 часов на улице Центральной в поселке Кобралово, Гатчинского района Ленингарсдкой области автомобиль "Шевроле" вылетел с проезжей части и наехал на трубу теплотрассы. В салоне иномарки оказалась зажата 39-летняя пассажирка. Спасатели деблокировали ее при помощи гидравлического инструмента и передали бригаде скорой помощи. Женщину госпитализировали.

В ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 103-й пожарной части. На месте ДТП работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливают инспекторы ГИБДД.