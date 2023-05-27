ента новостей

14:23
В Ленобласти на Южном полукольце перевернулся грузовик с песком
14:17
Под Гатчиной иномарка улетела в кювет и врезалась в трубу теплотрассы
14:06
В Ленинградскую область пришла Всероссийская весенняя акция посадки леса
14:03
В Пушкинсокм районе иномарка влетела в «Камаз», водитель погиб
13:58
В Ленобласти 15-летний школьник на пит-байком «BSE» влетел в дерево
13:54
В Выборге 21-летний мужчина отобрал телефон у ребенка на детской площадке
13:49
В Петербурге задержали мужчину, который ударил ножом прохожего
13:40
После вмешательства «Единой России» проблемную стройку нового детского сада завершат в срок
13:32
В Петербурге задержали подозреваемого в пьяной стрельбе из аэрозольного устройства
13:27
В Мариинском дворце вручили знаки отличия новым Почётным гражданам
13:26
В Невсом районе конфликт на парковке закрнчился стрельбой
13:21
В Купчино задержан подозреваемый в разбое
12:38
Александр Бельский и Александр Беглов почтили память основателя Санкт-Петербурга Петра Первого
11:51
Артём Зубрицкий и Мирослав Власенко – рейтинговые лидеры Мемориала В. И. Карасёва, но гроссмейстеров в списке участников не обнаружено
11:16
Во Всеволожске в магазине нашли рюкзак с обрезом, патронами, маской и наручниками
10:32
В Невском районе задержан дворник, который пытался затащить в кусты 10-летнюю девочку
09:08
27 мая - День основания Санкт-Петербурга
23:23
Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» несёт потери: ушли Роман Мурашко, Никола Йовович и Алексей Сафонов
23:00
Ду Кейрос из «Коринтианса» – очередной бразильский новичок «Зенита»
22:18
Праздничный концерт «Люблю тебя, Петра творенье!»
17:09
В России возобновляют выдачу биометрических загранпаспортов
16:09
В Петербурге общественники просят обеспечить безопасность заброшенного кинотеатра в Лисьем Носу
16:02
Бывшие игроки СКА Ларс Юханссон и Лукас Бенгтссон вместе со всей сборной Швеции вылетели с чемпионата мира по хоккею, а канадцы разгромили финнов – 4:1
15:22
В Петербурге почтили память новосибирцев, погибших при защите Ленинграда
15:18
Библиотеки Ленобласти приглашают на «Библионочь»
15:03
Уникальная историческая выставка «Русский Азов» теперь и в Петербурге!
14:57
В Петропавловской крепости состоялась линейка, посвящённая открытию трудового сезона студенческих отрядов
14:48
«Возвращение»: в Петербурге заработал общественный проект поддержки участников СВО и их семей
14:45
На КАД в районе развязки с Парашютной улицей на неделю ограничат пропускную способность
14:40
В Мурино задержали 45-летнего приезжего за уличный дебош
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Под Гатчиной иномарка улетела в кювет и врезалась в трубу теплотрассы

Под Гатчиной иномарка улетела в кювет и врезалась в трубу теплотрассы

0
48
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Пассажирку вырезали из «Шевроле» после тарана теплотрассы в Гатчинском районе Ленинградской области

Накануне вечером около 23 часов на улице Центральной в поселке Кобралово, Гатчинского района Ленингарсдкой области автомобиль  "Шевроле" вылетел с проезжей части и наехал на трубу теплотрассы. В салоне иномарки  оказалась зажата 39-летняя пассажирка. Спасатели деблокировали ее при помощи гидравлического инструмента и передали бригаде скорой помощи. Женщину госпитализировали.

В ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 103-й пожарной части. На месте ДТП работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливают инспекторы ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-05-2023, 09:52
В Ленобласти грузовик вылетел в кювет и врезался в дерево
9-05-2023, 15:40
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла женщина и четверо пострадали
17-10-2022, 09:47
В Ленобласти столкнулись две легковушки и большегруз
13-04-2023, 11:02
Под Лугой легковушка столкнулась с двумя грузовиками, двоих пострадавших деблокировали
16-11-2022, 11:06
В Ленобласти водитель иномарки погиб после тарана ограждения
1-11-2022, 09:44
В Ленобласти столкнулись два большегруза

Происшествия на дорогах

0
66
Сегодня, 14:23
В Ленобласти на Южном полукольце перевернулся грузовик с песком
0
48
Сегодня, 14:17
Под Гатчиной иномарка улетела в кювет и врезалась в трубу теплотрассы
0
51
Сегодня, 14:03
В Пушкинсокм районе иномарка влетела в «Камаз», водитель погиб
0
48
Сегодня, 13:58
В Ленобласти 15-летний школьник на пит-байком «BSE» влетел в дерево
Наверх