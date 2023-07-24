В Ленобласти мотоциклист погиб, улетев в кювет

Накануне ранним утром 04 часов на 139-м километре автодороги "Павлово - Мга - Любань - Оредеж - Луга", в Лужском районе Ленинградской области 28-летний мужчина на спортивном мотоцикле TVS Apache вылетел с проезжей части и упал в правом кювете. От полученных травм байкер скончался на месте ДТП.

По данным ГИБДД, водительское удостоверение ему не выдавалось. Известно также, что мотоцикл принадлежит 52-летнему жителю Петербурга.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.