В Ленобласти квадроцикл вылетел в дренажную канаву, погиб ребенок

Вчера вечером около 18 часов на 598-м километре трассы М-11 "Нева", недалеко от города Любань, квадроцикл CF Moto с 28-летней девушкой и 13-летним пассажиром вылетел с проезжей части и приземлился в дренажной канаве.

Ребенка с травмами доставили в больницу, однако не смотря на усилия врачей, он скончался. Женщину управлявшую квадроциклом госпитализировали с травмами средней тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Предварительно установлено, что водительское удостоверение девушке не выдавалось, а квадроцикл официально не был зарегистрирован. Обстоятельства дорожного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.