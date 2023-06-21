В Ленобласти пенсионер разбился на мопеде

Накануне вечером около 20 часов 30 минут на 4-ом километре автодороги "Климово - Забелино", в Бокситогорском районе Ленинградской области 73-летний мужчина на мопеде вылетел с проезжей части на обочину и упал. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

По данным ГИБДД, мужчина проживал в деревне Климово, Ефимовского поселения. Водительское удостоверение управлявшему байком не выдавалось.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.