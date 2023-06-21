ента новостей

09:28
В Ленобласти пенсионер разбился на мопеде
08:27
80 тысяч свечей зажгут на Дворцовой площади в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
00:50
Пианист из Санкт-Петербурга Илья Папоян выступил в Москве на XVII международном конкурсе им. П. И. Чайковского вслед за москвичом Станиславом Корчагиным
22:42
Обзор переходов Единой Лиги ВТБ на фоне возвращения Милутинова в «Олимпиакос»
19:07
Заброшенный паркинг угрожает безопасности: жители обращаются к Народному фронту в поисках защиты
17:36
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова сравнила Игры дружбы и Олимпийские игры, на которые могут пригласить «команду беженцев»
16:07
Движение транспорта в Петербурге в период Международного военно-морского салона
16:03
В Петербурге 22 июня проезд в городском транспорте для ветеранов ВОВ будет бесплатным
16:01
Сопрано Мариинского театра Екатерина Савинкова выступит сегодня в Зале Мусоргского (Мариинский – 2) в 1-м туре конкурса Чайковского
15:56
Рабочая группа обсудила вопросы самовольной установки торговых точек на придомовых участках
15:54
В Выборге Мультицентр объявил набор на переподготовку участников СВО
15:51
Школьники Ленобласти отправляются по «Книжному пути»
15:29
На развязке КАД с Рябовским шоссе полностью перекроют съезд
15:17
Противники «реновации» устроили протест на заседании Общественного штаба по вопросам КРТ в ЗакСе
13:12
График работы общественного транспорта Петербурга в период праздника "Алые паруса"
13:09
В Петербурге возобновляются бесплатные экскурсии в усадьбу княгини Дашковой
12:18
День открытой крыши на ROOF PLACE
12:15
Большой летний фестиваль Маркет у Моря в Севкабеле
11:53
В Волхове задержали домушника, который вынес из квартиры ноутбук и награды Великой Отечественной
11:47
В Тихвине задержали подозреваемого в краже с банковской карты пенсионера
11:26
Во Фрунзенском районе иномарка сбила 12-летнего велосипедиста
11:18
В Красносельском районе женщина на иномарке сбила 15-летнего подростка на пешеходном переходе
10:52
В кластере «Остров фортов» прошел фестиваль «Паруса Кронштадта»
10:47
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
10:43
В Петербурге вручили госнаграды отличившимся в ходе СВО росгвардейцам
10:36
В Сосновом Бору подросток на питбайке въехал в дерево
10:11
В Петербурге неадекватный петербуржец ограбил храм
10:00
В Ленобласти двухлетний малыш выпал из окна
09:50
В Московском районе годовалый малыш выпал из окна общежития
09:41
В Ленобласти двое мужчин погибли под электропоездом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионер разбился на мопеде

В Ленобласти пенсионер разбился на мопеде

0
9
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
В Бокситогорском районе Ленинградской области пенсионер на мопеде вылетел на обочину и погиб

Накануне вечером около 20 часов 30 минут на 4-ом километре автодороги "Климово - Забелино", в Бокситогорском районе Ленинградской области 73-летний мужчина на мопеде вылетел с проезжей части на обочину и упал. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

По данным ГИБДД, мужчина проживал в деревне Климово, Ефимовского поселения. Водительское удостоверение управлявшему байком не выдавалось.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район ДТП пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-02-2023, 09:44
В Ленобласти пешеход погиб под колесами двух иномарок
5-10-2022, 09:56
В Ленобласти скутер вылетел с проезжей части в кювет, водитель погиб
26-04-2023, 10:00
В Ленобласти байкер погиб, улетев на мотоцикле в кювет
1-08-2022, 11:20
В Ленобласти мужчина на скутере погиб врезавшись в дерево
29-05-2019, 09:59
В Ленобласти грузовик сбил мужчину на мопеде
24-09-2022, 11:13
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пожилого пешехода

Происшествия на дорогах

0
9
Сегодня, 09:28
В Ленобласти пенсионер разбился на мопеде
0
119
Вчера, 11:26
Во Фрунзенском районе иномарка сбила 12-летнего велосипедиста
0
121
Вчера, 11:18
В Красносельском районе женщина на иномарке сбила 15-летнего подростка на пешеходном переходе
0
98
Вчера, 10:36
В Сосновом Бору подросток на питбайке въехал в дерево
Наверх