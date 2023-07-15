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Питерец.ру » Происшествия » На Невском проспекте один из участников ДТП избил оппонента резиновой палкой

На Невском проспекте один из участников ДТП избил оппонента резиновой палкой

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции задержан участник дорожного конфликта на Невском проспекте

Накануне днем около 14 часов 30 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 27 по Невскому проспекту произошло ДТП с участием машин, участники ДТП дерутся.
По прибытию на место происшествия сотрудниками полиции задержан 22 - летний водитель, который в ходе дорожного конфликта, около 14 часов 20 минут, на проезжей части вблизи дома 22/24 по Невскому проспекту, используя резиновую палку, избил второго, 52-летнего участника ДТП, который после обращения в Мариинскую больницу в удовлетворительном состоянии отпущен на амбулаторное лечение.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).
Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район ДТП телесные повреждения
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