На Невском проспекте один из участников ДТП избил оппонента резиновой палкой

Накануне днем около 14 часов 30 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 27 по Невскому проспекту произошло ДТП с участием машин, участники ДТП дерутся.

По прибытию на место происшествия сотрудниками полиции задержан 22 - летний водитель, который в ходе дорожного конфликта, около 14 часов 20 минут, на проезжей части вблизи дома 22/24 по Невскому проспекту, используя резиновую палку, избил второго, 52-летнего участника ДТП, который после обращения в Мариинскую больницу в удовлетворительном состоянии отпущен на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.