ента новостей

15:07
На Юго-Западе Петербурга появится новая шестиполосная дорога
13:53
Детям в больницах доставят подарки из «Коробки храбрости»
13:51
Лучшим школьным лесничеством Ленобласти стала команда из Лодейного поля
13:48
Выставка Андрея Карташова «Последний титан»
12:53
В Ленобласти задержали пару за нападение на дом пенсионерки
12:45
В Сосновом Бору пенсионер перевёл мошенникам 2 миллиона рублей
12:37
В Тосненском районе лоб в лоб столкнулись иномарки, пострадала пассажирка
12:29
В Ленобласти росгвардейцы - участники специальной военной операции принимают участие в подготовке мобилизованных граждан
12:28
В Ленобласти задержали женщину, угнавшую автомобиль у своей знакомой
12:21
«Эстафета доброты - 2022» в Историческом парке «Россия - моя история»
12:12
В Петероградском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика
11:05
В центре Петербурга мигрант пытался угнать иномарку
10:01
В Приморском районе в ходе оформления ДТП у молодого парня нашли наркотики
08:50
Аренда однушек стала дешевле
08:16
Клининг стал более популярен
07:52
Мы стали четвертыми
18:09
На чемпионате мира по футболу Бельгия проиграла Марокко со счётом 0:2, но сохранила шансы на проход в плей-офф турнира
17:14
Во Всеволожском районе задержали автоугонщика
17:08
На севере Петербурга задержали автоугонщика-рецидивиста
14:37
На внешнем кольце КАД в районе развязки с Парашютной улицей перекроют одну полосу
13:25
В Калининском районе задержали мигранта, ударившего ножом своего земляка
12:49
В Приморском районе задержали автоугонщика
12:15
Президент Тайваня Цай Инвэнь подала в отставку с поста лидера правящей партии
12:05
Александр Бельский: Город продолжает оказывать мобилизованным и их семьям всю возможную поддержку
11:51
В Петербурге у пенсионера аферисты выманили 4,5 миллиона рублей
11:44
В Купчино подросток погиб при падении из окна квартиры на восьмом этаже
11:39
В Ломоносовском районе на пожаре погиб человек
21:12
В Петербурге избран новый президент Федерации хоккея на траве
21:10
В зоне боевых действий спецоперации погиб житель Выборгского района Ленобласти
20:44
В Приморском районе молодую женщину задушили проволокой и закопали в мусоре
обновлено
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали женщину, угнавшую автомобиль у своей знакомой

В Ленобласти задержали женщину, угнавшую автомобиль у своей знакомой

0
95
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали женщину, угнавшую автомобиль у своей знакомой в Сланцевском районе

Сегодня ночью около 00 часов 15 минут к полицейским Сланцевского района Ленинградской области обратилась 31-летняя женщина с заявлением о том, что накануне в период времени  с 08 часов 30 минут до 22 часов 37 минут от дома 28/6 по улице Максима Горького в городе Сланцы, неизвестный похитил ее автомобиль «Лифан Майвей», 2017 года выпуска.

Спустя полтора часа к полицейским поступило сообщение о том, что на 68 километре внешнего кольца КАД произошло ДТП с участием автомобиля «Мазда СХ-5», и разыскиваемого «Лифан». За рулем последнего находилась 40-летняя женщина.

Установлено, что злоумышленница под предлогом забрать вещи из указанного автомобиля взяла ключи и угнала машину.

Женщину доставили в отдел полиции, где в отношении неё составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Сланцевский район угон автомобиль ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-06-2022, 12:20
В Ленобласти задержали мужчину, по подозрению в краже автомобиля
16-09-2022, 10:16
В Петербурге задержали предприимчивого гражданина, пытавшегося похитить «бесхозный» автомобиль
22-11-2022, 11:20
В Петербурге задержали мигранта угнавшего каршеринговый автомобиль
Вчера, 17:08
На севере Петербурга задержали автоугонщика-рецидивиста
Вчера, 17:14
Во Всеволожском районе задержали автоугонщика
14-07-2022, 10:51
В Металлострое задержан стрелявший в Невском районе Петербурга

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

1
104
Сегодня, 12:37
В Тосненском районе лоб в лоб столкнулись иномарки, пострадала пассажирка
0
95
Сегодня, 12:28
В Ленобласти задержали женщину, угнавшую автомобиль у своей знакомой
0
69
Сегодня, 12:12
В Петероградском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
69
Сегодня, 10:01
В Приморском районе в ходе оформления ДТП у молодого парня нашли наркотики
Наверх