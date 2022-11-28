В Ленобласти задержали женщину, угнавшую автомобиль у своей знакомой

Сегодня ночью около 00 часов 15 минут к полицейским Сланцевского района Ленинградской области обратилась 31-летняя женщина с заявлением о том, что накануне в период времени с 08 часов 30 минут до 22 часов 37 минут от дома 28/6 по улице Максима Горького в городе Сланцы, неизвестный похитил ее автомобиль «Лифан Майвей», 2017 года выпуска.

Спустя полтора часа к полицейским поступило сообщение о том, что на 68 километре внешнего кольца КАД произошло ДТП с участием автомобиля «Мазда СХ-5», и разыскиваемого «Лифан». За рулем последнего находилась 40-летняя женщина.

Установлено, что злоумышленница под предлогом забрать вещи из указанного автомобиля взяла ключи и угнала машину.

Женщину доставили в отдел полиции, где в отношении неё составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.