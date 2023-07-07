В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на иностранца

24 июня 2023 года около 17 часов 20 минут с заявлением к полицейским Невского района Петербурга обратился 37-летний неработающий гражданин одного из государств ближнего зарубежья, который сообщил, что в период с 16:55 по 17:00 в лесополосе возле дома 35 по улице Дыбенко на него напали двое, распылили в лицо аэрозольный баллон и забрали рюкзак с денежными средствами и документами.

Общая сумма ущерба составила 31 400 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера утром около 07 часов 30 минут в одной из квартир дома 82/1 по проспекту Луначарского по подозрению в причастности к этому преступлению оперативниками задержан 20-летний неработающий местный житель.

Спустя несколько часов возле дома 9 в 1-м микрорайоне поселка имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области полицейские задержали и второго злоумышленника, 21-летнего местного жителя.

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания задержанных, похищенное имущество частично изъято.

Обоих подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.