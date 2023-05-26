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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении

В Кировском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении

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Опубликовал: Anton78
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Полицией задержан подозреваемый в давнем разбойном нападении

23 июня 2017 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 40-летнего гражданина о том, что около 03 часов 55 минут возле дома 5 по Дачному проспекту неизвестные, применив силу, отобрали у него 20 000 рублей, банковские карты, документы.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
Вчера около 11 часов 30 минут в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, опергруппой Кировского района возле дома 9 по Дачному проспекту задержан 48-летний неработающий ранее неоднократно судимый петербуржец, подозреваемый в причастности к этому преступлению.
Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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