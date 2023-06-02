В Петербурге задержали мигрантов подозреваемых в разбое

Накануне поздним вечером около 22 часов 40 минут к полицейским Московского района Петербурга обратились две петербурженки, 35 и 36 лет, одна из которых является уроженкой одной из стран ближнего зарубежья, с сообщением о том, что 31 мая 2023 года около 02 часов 00 минут в квартире дома 164 по Ленинскому проспекту их знакомый, 23-летний иностранный гражданин, и его друг, 20-летний неработающий, под угрозой ножа забрали у них денежные средства, ювелирные украшения и мобильные телефоны.

Общая сумма похищенного составила 94 000 рублей.

Сегодня ночью около 02 часов 00 минут возле дома 85 по Невскому проспекту по подозрению в совершении преступления полицейские задержали обоих злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

При проведении обысков сотрудниками полиции часть похищенного имущества была обнаружена и изъята.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.