В Ленобласти пронос наркотических веществ на территорию охраняемого объекта пресечен росгвардейцем

В Сосновом Бору военнослужащий полка по охране важных гособъектов Северо-Западного округа Росгвардии рядовой Никита Мулинский в ходе досмотра салона автомобиля обнаружил тщательно спрятанный пакетик с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета, а также приспособление, используемое для употребления наркотических веществ.
Водитель отрицал то, что обнаружение предметы принадлежат ему. На место был вызван наряд полиции.
Военнослужащие по охране важных гособъектов Северо-Западного округа Росгвардии обеспечивают охрану объектов атомной отрасли страны.
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