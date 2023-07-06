В Ленобласти пронос наркотических веществ на территорию охраняемого объекта пресечен росгвардейцем

В Сосновом Бору военнослужащий полка по охране важных гособъектов Северо-Западного округа Росгвардии рядовой Никита Мулинский в ходе досмотра салона автомобиля обнаружил тщательно спрятанный пакетик с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета, а также приспособление, используемое для употребления наркотических веществ.

Водитель отрицал то, что обнаружение предметы принадлежат ему. На место был вызван наряд полиции.

Военнослужащие по охране важных гособъектов Северо-Западного округа Росгвардии обеспечивают охрану объектов атомной отрасли страны.