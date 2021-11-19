В Петербурге прыщавый очкарик приставал к 10-летней девочке

Вчера днем к полицейским Приморского района Петербурга обратилась женщина, которая сообщила стражам порядка о том, что в парадной дома 11 по улице Маршала Новикова в Приморском районе Петербурга неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 10-летней дочери.

Девочка хорошо запомнила приметы нападавшего и смогла подробно его описать: мужчина на вид 25 лет, носит очки с квадратными стёклами, на лице угревая сыпь, светлые усы, одет в чёрную шапку, чёрную куртку-пуховик, серый шарф, чёрные ботинки.

В настоящее время полицейские проводят проверку, изучают записи камер видеонаблюдения, записи изучаются полицией.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.