В Петербурге мотоцикл после ДТП с «Рэндж Ровером» вылетел на тротуар и сбил пешеходов

Сегодня вечером около 17 часов 55 минут возле дома 26 на Каменноостровском проспекте, 39-летний водитель автомобиля «Рэндж Ровер», перестраиваясь из левой полосы в правую совершил столкновение с мотоциклом «Хонда», под управлением 52-летнего мужчины, после чего мотоциклист вылетел на тротуар и сбил четверых пешеходов.

В результате ДТП 21-летнюю девушку, 15-летнего молодого человека и водителя мотоцикла госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 15-ти летнего молодого человека и 22-х летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.