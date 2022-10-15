Сегодня вечером около 17 часов 55 минут возле дома 26 на Каменноостровском проспекте, 39-летний водитель автомобиля «Рэндж Ровер», перестраиваясь из левой полосы в правую совершил столкновение с мотоциклом «Хонда», под управлением 52-летнего мужчины, после чего мотоциклист вылетел на тротуар и сбил четверых пешеходов.
В результате ДТП 21-летнюю девушку, 15-летнего молодого человека и водителя мотоцикла госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 15-ти летнего молодого человека и 22-х летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.
В Петербурге мотоцикл после ДТП с «Рэндж Ровером» вылетел на тротуар и сбил пешеходов
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Опубликовал: Вадик Котов
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП на Каменноостровском проспекте
Сегодня вечером около 17 часов 55 минут возле дома 26 на Каменноостровском проспекте, 39-летний водитель автомобиля «Рэндж Ровер», перестраиваясь из левой полосы в правую совершил столкновение с мотоциклом «Хонда», под управлением 52-летнего мужчины, после чего мотоциклист вылетел на тротуар и сбил четверых пешеходов.
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