В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнего велосипедиста

Накануне днем около 15 часов 00 минут возле дома 35 по проспекту Маршала Жукова 26-летняя петербурженка, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер» и двигаясь от улицы Маршала Казакова к Ленинскому проспекту на разрешающий сигнал светофора, совершила наезд на 16-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства, начинавший движение на разрешающий сигнал светофора, заканчивающий на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП велосипедист с травмами и переломами госпитализирован в больницу.

Водитель иномарки в 2022-2023годах 2 раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.