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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина пришелв магазин с автоматом

В Петербурге мужчина пришелв магазин с автоматом

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Опубликовал: Anton78
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Житель Московского района задержан за хулиганскую выходку.

Накануне вечером около 21 часа в магазин «РосАл» на Пулковском шоссе, в Московском районе Петербурга пришел мужчина, который держал в руках предмет, похожий на автомат. На месте происшествия нарядом полиции был задержан 49-летний петербуржец, проживающий в соседнем доме. У него изъят охолощённый автомат BWO-925.

Полицейские отправились в квартиру задержанного. Там нашли целый арсенал: банку бездымного пороха «Сокол», 99 светозвуковых патронов калибра 7,62 мм, 30  светозвуковых патронов калибра 9 мм, 70 патронов 12 калибра, 14 патронов 16 калибра, ствол с УСМ от гладкоствольного ружья, пистолет «Вальтер РР» без номера и пневматическую винтовку Smersh.

Мужчина доставлен в отдел полиции. На него составлен административный протокол, он помещен в камеру.

Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Источник: Конкретно.ру
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