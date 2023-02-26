В Петербурге мужчина пришелв магазин с автоматом

Накануне вечером около 21 часа в магазин «РосАл» на Пулковском шоссе, в Московском районе Петербурга пришел мужчина, который держал в руках предмет, похожий на автомат. На месте происшествия нарядом полиции был задержан 49-летний петербуржец, проживающий в соседнем доме. У него изъят охолощённый автомат BWO-925.

Полицейские отправились в квартиру задержанного. Там нашли целый арсенал: банку бездымного пороха «Сокол», 99 светозвуковых патронов калибра 7,62 мм, 30 светозвуковых патронов калибра 9 мм, 70 патронов 12 калибра, 14 патронов 16 калибра, ствол с УСМ от гладкоствольного ружья, пистолет «Вальтер РР» без номера и пневматическую винтовку Smersh.

Мужчина доставлен в отдел полиции. На него составлен административный протокол, он помещен в камеру.

Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.