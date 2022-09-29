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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину за стрельбу из автомата

В Петербурге задержали мужчину за стрельбу из автомата

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Сотрудники полиции задержали мужчину за холостую стрельбу на проспекте Непокоренных   

Вчера утром около 11 часов 09 минут к полицейским  поступило сообщение о том, что  возле дома 4 по проспекту Непокоренных мужчина стреляет из предмета похожего на автомат. 

На месте происшествия прибывшие полицейские злоумышленника уже не застали, однако через несколько часов установили его личность и задержали. 37-летний стрелок работает частным охранником, напился в гостинице на Непокоренных и решил пострелять из окна своего номера. В ходе обыска полицейские изъяли охолощённый автомат «АКС-74У», пневматический пистолет, 100 светошумовых патронов и 13 стреляных гильз.  

Злоумышленник доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУМВД
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