В Петербурге задержали мужчину за стрельбу из автомата

Вчера утром около 11 часов 09 минут к полицейским поступило сообщение о том, что возле дома 4 по проспекту Непокоренных мужчина стреляет из предмета похожего на автомат.

На месте происшествия прибывшие полицейские злоумышленника уже не застали, однако через несколько часов установили его личность и задержали. 37-летний стрелок работает частным охранником, напился в гостинице на Непокоренных и решил пострелять из окна своего номера. В ходе обыска полицейские изъяли охолощённый автомат «АКС-74У», пневматический пистолет, 100 светошумовых патронов и 13 стреляных гильз.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.