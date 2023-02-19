У жителя Тосно под шкафом нашли пистолет-пулемет

Вчера в рамках уголовного дела о наркотиках сотрудники полиции проврдили обыск в квартире безработного 34-летнего жителя города Тосно. В ходе обыска, под шкафом полицейские обнаружили автомат и два пустых магазина.

Уже на следующий день эксперт определил изъятое как самодельно переделанный и пригодный для стрельбы пистолет-пулемёт "Кедр".

Владелец квартиры объяснил полицейским, что три года назад купил оружие за 7 тысяч рублей у неизвестного в Тосно.

Возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).