ента новостей

13:58
В Петербурге задержали грабителя
13:16
Для членов семей мобилизованных военнослужащих организовали медосмотры
13:13
В Красносельском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
12:40
У жителя Тосно под шкафом нашли пистолет-пулемет
12:33
В Петербурге пенсионерка «инвестировала» в аферистов более 5,5 миллионов рублей
12:19
В Петербурге 73-летняя сотрудница института отдала мошенникам почти 10 миллионов рублей
12:16
На Васильевском острове в квартире нашли окровавленные труп предпринимателя
12:12
Северная Корея заявила, что провела внезапные испытания межконтинентальных баллистических ракет
15:54
В Кировске пенсионерка поверив в историю о «близкой в ДТП» отдала аферистам 180 тысяч рублей
15:47
Ленобласть поддерживает участников СВО телемарафоном
15:46
В Гатчине у сотрудника Газпрома угнали дорогой автомобиль
13:18
«Дом Басевича можно восстановить!» — активисты рассказали о выводах экспертизы СК РФ
12:08
В Сертолово лжеводопроводчик «проверил» счетчики у пенсионерки за 280 тысяч рублей
12:04
В Ленобласти на трассе «Кола» иномарка напоролась на ограждение
11:58
В Ленобласти 83-летней пенсионерке с Украины вручён российский паспорт
11:19
Льготникам подключат газ
07:22
Смартфоны влияют на речь
07:06
Нужен ли цифровой аналог российской валюты?
15:31
Началась реставрация Московских триумфальных ворот
13:55
В Петербурге депутатов, которые злостно нарушают трудовую дисциплину, предлагают лишать мандатов
13:54
В Сестрорецке неадекватный мужчина напал на полицейских с ножом
12:27
В Петербурге задержали подозреваемую в краже денег у пенсионерки
12:16
В Ленобласти задержан угонщик каршерингового автомобиля
12:11
В Тосно задержали злоумышленника, обманувшего пенсионерку
11:52
В Киришах водитель "Газели" погиб при столкновении с иномаркой
11:47
В Ленобалсти задержали «домушника» совершавшего кражи из квартир в Невском районе
11:44
В Петербурге задержали мужчину, который угрожая ножом забрал мобильный телефон у девушки
11:35
Во Фрунзенском районе мигранта зарезали на складе
11:15
В Адмиралтейском районе пенсионерка отдала мошенникам полтора миллиона рублей
11:08
Запуск японской ракеты H3 прерван из-за отказа двигателя ракеты-носителя
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » У жителя Тосно под шкафом нашли пистолет-пулемет

У жителя Тосно под шкафом нашли пистолет-пулемет

0
93
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
У подозреваемого а в наркоторговле жителя Тосненского района Ленинградской области нашли оружие

Вчера в рамках уголовного дела о наркотиках сотрудники полиции проврдили обыск в квартире безработного 34-летнего жителя города Тосно. В ходе обыска, под шкафом полицейские обнаружили автомат и два пустых магазина.

Уже на следующий день эксперт определил изъятое как самодельно переделанный и пригодный для стрельбы пистолет-пулемёт "Кедр".

Владелец квартиры объяснил полицейским, что три года назад купил оружие за 7 тысяч рублей у неизвестного в Тосно.

Возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район оружие
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-06-2022, 14:13
В Сертолово обнаружили склад боеприпасов и наркотические вещества
6-06-2022, 13:31
Полицейские задержали мужчину за незаконное хранение оружия
28-02-2022, 12:53
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия
15-02-2017, 21:44
Пулемёт под полом гаража
15-02-2022, 13:11
В Петербурге полицейские обнаружили более полукилограмма наркотического средства
25-08-2022, 14:36
В Ленобласти полицейские обнаружили автомат и пистолет с патронами

Происшествия на дорогах

0
51
Сегодня, 13:13
В Красносельском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
0
160
Вчера, 12:04
В Ленобласти на трассе «Кола» иномарка напоролась на ограждение
0
157
17-02-2023, 11:52
В Киришах водитель "Газели" погиб при столкновении с иномаркой
0
166
16-02-2023, 11:31
На автодороге Петергоф-Кейкино иномарка насмерть сбила мужчину
Наверх