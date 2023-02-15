В Приморском районе задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки

11 февраля к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 90-летняя женщина с заявлением о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 100 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера на улице Генерала Хазова в городе Пушкин сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 20-летний молодой человек.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.