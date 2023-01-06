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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан аферист обманувший пенсионерку

В Петербурге задержан аферист обманувший пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

27 декабря к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 82-летняя пенсионерка с заявлением о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 580000 руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

4 января на Загородном проспекте, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний неработающий житель Ростовской области.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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