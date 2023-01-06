В Петербурге задержан аферист обманувший пенсионерку

27 декабря к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 82-летняя пенсионерка с заявлением о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 580000 руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

4 января на Загородном проспекте, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний неработающий житель Ростовской области.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.