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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти маршрутка насмерть сбила пенсионерку

В Ленобалсти маршрутка насмерть сбила пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Пожилая жительница Гатчинского района Ленинградской области попала под колеса автобуса.

Накануне утром около 08 часов 30 минут на 32-м километре дороги "Красное Село - Гатчина - Павловск", в Гатчинском районе Ленинградской области автобус "ПАЗ" под управлением 45-летнего гражданина Киргизии сбил 73-летнюю жительницу деревни Вяхтелево.

Пенсионерка пыталась перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

По данным ГИБДД, водитель "ПАЗа" приехал в Россию в ноябре прошлого года и за последние месяцы к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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