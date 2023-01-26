В Ленобалсти маршрутка насмерть сбила пенсионерку

Накануне утром около 08 часов 30 минут на 32-м километре дороги "Красное Село - Гатчина - Павловск", в Гатчинском районе Ленинградской области автобус "ПАЗ" под управлением 45-летнего гражданина Киргизии сбил 73-летнюю жительницу деревни Вяхтелево.

Пенсионерка пыталась перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

По данным ГИБДД, водитель "ПАЗа" приехал в Россию в ноябре прошлого года и за последние месяцы к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.