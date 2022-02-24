В Ленобласти микроавтобус насмерть сбил пешехода

Накануне вечером около 19 часов на автодороге под городом Кировском в Ленинградской области микроавтобус "Форд Транзит" под управлением 43-летнего безработного из города Отрадное совершил наезд на женщину-пешехода. Она пыталась пересечь дорогу вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. В погибшей узнали 46-летнюю жительницу Нижегородской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции. Известно, что водителя микроавтобуса в течение года около 20 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.