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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти микроавтобус насмерть сбил пешехода

В Ленобласти микроавтобус насмерть сбил пешехода

0
51
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Жительница Поволжья погибла под колесами иномарки в Кировском районе Ленинградской области

Накануне вечером около 19 часов на автодороге под городом Кировском в Ленинградской области микроавтобус "Форд Транзит" под управлением 43-летнего безработного из города Отрадное совершил наезд на женщину-пешехода. Она пыталась пересечь дорогу вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. В погибшей узнали 46-летнюю жительницу Нижегородской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции. Известно, что водителя микроавтобуса в течение года около 20 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП пострадавший пешеход
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