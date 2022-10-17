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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти грузовик "Вольво" насмерть сбил пожилую женщину

В Ленобласти грузовик "Вольво" насмерть сбил пожилую женщину

0
27
Опубликовал: Anton78
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Telegram
Под Выборгом грузовой "Вольво" насмерть сбил пенсионерку

Вчера утром около 09 часов 30 минут на 21-м километре дороги "Ушково - Гравийное", в Выборгском районе Ленинградской области 27-летний водитель грузового автомобиля "Вольво" сбил 72-летнюю женщину. Пенсионерка, по предварительным данным, вышла на проезжую часть с тротуара и оказалась под задними колесами большегруза. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка.

В прошлом году водитель грузовика привлекался к административной ответственности за пренебрежение ремнем безопасности, дорожными знаками и поездку на неисправной машине, сообщили в дорожной полиции.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП пострадавший пешеход
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