В Ленобласти грузовик "Вольво" насмерть сбил пожилую женщину

Вчера утром около 09 часов 30 минут на 21-м километре дороги "Ушково - Гравийное", в Выборгском районе Ленинградской области 27-летний водитель грузового автомобиля "Вольво" сбил 72-летнюю женщину. Пенсионерка, по предварительным данным, вышла на проезжую часть с тротуара и оказалась под задними колесами большегруза. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка.

В прошлом году водитель грузовика привлекался к административной ответственности за пренебрежение ремнем безопасности, дорожными знаками и поездку на неисправной машине, сообщили в дорожной полиции.