В Ленобласти пенсионерка дважды попала под колеса

Вчера вечером около 21 часа 10 минут на 10 километре дороги "Красное Село - Гатчина - Павловск", в гатчинском районе Ленинградской обалсти автомобиль "Лада", двигаясь в сторону поселка Тайцы, сбил 85-летнюю женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. После этого на пенсионерку наехал автомобиль "Фольксваген". Пожилая женщина погибла на месте. Известно, что она жила в Петербурге.

По данным полиции, за рулем иномарки сидела 36-летняя жительница Гатчины с признаками алкогольного опьянения. От медосвидетельствования дама отказалась.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.