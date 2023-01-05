В Ленобласти после пожара обнаружены тела троих погибших

Вчера днем около 12 часов 40 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в деревне Шамокша, Лодейнопольского района Ленинградской области. На одном из участков обнаружены обугленные скелеты троих человек: 54-летнего местного жителя, 51-летнего мужчины из города Лодейное Поле и неизвестной женщины. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза.

Следственным отделом СК Лодейного Поля возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.