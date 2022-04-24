В Ленобласти после пожара в квартире обнаружено тело 51-летнего мужчины

Накануне вечером, около 21 часа 30 минут в экстренные службы Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в городе Тихвин. Пламя охватило четыре квадратных метра обстановки квартиры. С огнем боролась 12 пожарных.

В 21 час 38 минут пожвр был ликвидирован дежурной сменой 61 пожарно-спасательной частью. В тушении были задействованы 12 человек и 3 единицы техники.

Как сегодня рассказали 47news в правоохрангительных органах, горела квартира на последнем этаже 9-ти этажного дома в 6-ом микрорайона города Тихвин. После ликвидации пожара в задымленном коридоре спасатели обнаружили тело 51-летнего мужчины. Причины смерти установят во время судмедэкспертизы.

Обстоятельства возникновения пожара выясняют специалисты дознания МЧС Тихвинского района Ленобласти.