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В Ленобласти полицейские задержали группу ночных налётчиков

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Опубликовал: Anton78
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В Ленинградской области полицейскими задержана группа ночных налётчиков

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. СПб и ЛО получили оперативную информацию об организованной группе, специализирующейся на кражах с территорий промзон.

Полицейские установили личности предполагаемых злоумышленников – 4 жителей одного из южных регионов России в возрасте от 23 - 51 года. За ними было организовано скрытое наблюдение.

Оказалось, что сообщники готовились к совершению кражи. В строительном магазине они приобрели набор инструментов для вскрытия металлических заграждений, а в другой торговой точке – несколько радиостанций.

На дело участники группы пошли в ночь на 9 декабря. Доехав на машине до Гатчины, свернули с Киевского ш. на просёлочную дорогу. Спрятав в лесополосе автомобиль, мужчины переоделись и отправились пешком 3 км до административного здания крестьянского сельского хозяйства в п. Пригородный. Вскрыв входную дверь, проникли внутрь и похитили из сейфа 300 тыс. руб.

Пройдя ещё 6 км, подельники добрались до промышленного предприятия по производству полиэтиленовых пакетов в проезде Энергетиков г. Гатчины. Здесь взломщики также проникли в здание и похитили почти 700 тыс. руб. После этого подозреваемые вернулись к автомобилю, переоделись и даже успели отъехать на несколько метров. В этот момент иномарка была заблокирована полицейскими, а злоумышленники задержаны.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: ГУ МВД
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