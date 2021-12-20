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В Петербурге полицейские с поличным задержали «ломщиков»

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
NewsNW.ru
Сотрудники уголовного розыска с поличным при совершении очередного преступления задержали профессиональных «ломщиков».

Полицеские с поличным при совершении очередного преступления задержали профессиональных «ломщиков» (аферистов, специализирующийся на обмане с денежными купюрами).

25 ноября 2021 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился 70-летний пенсионер. Пожилой мужчина рассказал полицейским о том, что двое неизвестных мужчин похитили у него 10 000 рублей. В тот день он снял пенсию в банкомате и возвращался домой. У дома № 30 по Альпийскому переулку его обогнал неизвестный мужчина и что-то подобрал с земли. Поравнявшись с ним, пенсионер обратил внимание, что у мужчины в руках полиэтиленовый сверток с деньгами. Незнакомец предложил поделить находку, однако пенсионер отказался. Тут же к ним подбежал еще один мужчина, который начал кричать, о том, что он потерял пакет с деньгами и требовал вывернуть карманы. Пенсионер послушно передал незнакомцу свою пенсию, а после короткой проверки получил ее обратно. Уже расставшись с участниками постановки и зайдя в магазин, потерпевший обнаружил недостачу купюр на сумму 10 000 рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых, а также автомобиль, на котором они передвигались. Сыщики установили за ними оперативное наблюдение. При совершении очередного преступления на улице Брянцева в Калининском районе полицейские приняли решение о задержании подозреваемых с поличным. На этот раз жертвой обманщиков стал 54-летний мужчина. Перед этим он снял в банкомате 33 000 рублей, и у дома № 19 по улице Брянцева стал невольным участником инсценировки с потерянными деньгами. Правда, завершить «представление» злоумышленники не успели, так как были задержаны на месте преступления. Потерпевший после «проверки» недосчитался 46 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Обоих злоумышленников доставили в полицию. Ими оказались ранее неоднократно судимые 49-летний житель Соснового Бора и 53-летний житель Кировского района Петербурга.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, устанавливается иные факты противоправной деятельности «ломщиков».

Источник: NewsNW.ru
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры кража
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