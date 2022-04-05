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Питерец.ру » Происшествия » В Петербургеа задержали втоугонщиков, которые специализировались на кражах каршеринга

В Петербургеа задержали втоугонщиков, которые специализировались на кражах каршеринга

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
Полицейские задержали пару автоугонщиков, которые специализировались на кражах каршеринга

25 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге с разницей в несколько часов были похищены два каршеринговых автомобиля «Кио Рио», принадлежащих одной компании: от дома 102 по Будапештской улице и от дома 59 по Дальневосточному проспекту. По фактам кражи были возбуждены уголовные дела.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска совместно с оперативниками уголовного розыска Фрунзенского района установили причастность к данным преступлениям двоих жителей Ижевска, 30 и 52 лет.

Как установили полицейские, злоумышленники специализировались на хищениях в различных регионах России арендных автомобилей корейского производства «Киа» и «Хендай». На «дело» угонщики выезжали из родного Ижевска на автомобиле «Лада Веста», по пути неоднократно меняли номерные знаки для конспирации. В приглянувшейся машине разбивалась форточка задней двери, из салона отключалось спутниковое оборудование, после чего автомобиль угонялся в Ижевск. Там в гараже осуществлялась разборка похищенной иномарки на запчасти, которые продавались через интернет-объявления.

При содействии правоохранительных органов Ростовской области оба злоумышленника были задержаны по месту жительства.

В ходе обысков изъяты: автомобиль «Лада Веста», свертки замков зажигания автомобилей, электронные блоки управления двигателем.

Как оказалось, более старший участник группы подозревается в причастности к автокражам в Ростове-на-Дону. В связи с этим он передан полиции этого региона для проведения следственных действий.

Второй подозреваемый доставлен в Петербург. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых. Приняты меры к установлению места сбыта элементов похищенных автомобилей.

Источник: ГУ МВД
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