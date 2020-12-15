В Петербурге работник СТО угнал автомобиль клиента

Накануне ранним утром около четырех часов к полицейским через экстренные службы поступило сообщение о горящем автомобиле у дома 6 на Стародеревенской улице. Прибывшие буквально через несколько минут сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили, что произошло возгорание автомобиля «БМВ 325». Несмотря на то, что автомобиль выгорел полностью, возгорание быстро удалось ликвидировать, никто не пострадал.

На месте происшествия по горячим следам задержан 32-летний Константин, который оказался работником станции техобслуживания на Планерной улице. Техник был пьян. Оказалось, что работник СТО взял показаться иномарку, которую 24-летний риелтор отдал в ремонт, а возгорание произошло из-за технической неисправности в моторном отсеке. Уже утром владелец автомобиля обратился в полицию с заявлением. Он оценил стоимость автомобиля в 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемый находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет за данное преступление.