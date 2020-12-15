ента новостей

11:48
Библиотеки Красногвардейского района запускают специальную новогоднюю программу
11:44
Автоволонтеры помогают врачам в Петербурге
11:32
В Петербурге служба защиты гостайны ЗВО отметила 100-летний юбилей
11:25
В Петербурге работник СТО угнал автомобиль клиента
11:23
В Купчино полицейскими раскрыт квартирный грабеж
09:03
Чем заменить говядину?
08:24
Елка может загореться
19:05
Бесплатные мастер-классы на Катке у моря
16:43
Молодежное пространство «ПРОСТО» попало в шорт-лист международной премии
16:40
Коронавирус заподозрили в ложном повышении главного маркера диабета
16:34
Клад обнаружили смотрители маяка ЗВО на острове Большой Тютерс в Финском заливе
16:30
Фортепианный вечер - Николай Луганский
16:27
В Большом порту Петербурга ликвидировали условный разлив нефтепродуктов
14:35
В Петербурге мужчина похитил у друга автомобиль и пьяный катался по городу
12:52
Активисты ГТО из Ленобласти завоевали бронзу
12:09
Конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа»
11:27
Скончался мужчина, ставший случайной жертвой на охоте в Ленобласти
11:22
В Пулково ветеринарный контроль прошли 776 собак и кошек
10:34
В Калининском районе таксист изнасиловал нетрезвую пассажирку
10:26
В Петербурге полицейские изъяли из незаконного оборота более полтонны алкогольных коктейлей
09:15
Наступили улучшения?
08:45
Что с перелетами?
14:47
Дзюба снова на коне: форвард «Зенита» дважды забил в ворота «Динамо»
09:07
Пугают локдауном?
08:34
Критика от Миронова
23:12
В Ленинградском объединении ВВС и ПВО приступили к вакцинации против коронавирусной инфекции
19:18
Острая нехватка доноров на Новый год
19:11
Студент из Санкт-Петербурга после победы в конкурсе «Профстажировки 2.0» прошел стажировку в крупнейшей логистической компании России
13:38
В Петербурге продолжается прививочная кампания
13:32
В Ленобласти премьеру спектакля представит Театр «На Литейном»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге работник СТО угнал автомобиль клиента

В Петербурге работник СТО угнал автомобиль клиента

0
30
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Работник станции техобслуживания в нетрезвом состоянии задержан по горячим следам на севере Петербурга рядом с иномаркой

Накануне ранним утром около четырех часов к полицейским через экстренные службы поступило сообщение о горящем автомобиле у дома 6 на Стародеревенской улице. Прибывшие буквально через несколько минут сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили, что произошло возгорание автомобиля «БМВ 325». Несмотря на то, что автомобиль выгорел полностью, возгорание быстро удалось ликвидировать, никто не пострадал.

На месте происшествия по горячим следам задержан 32-летний Константин, который оказался работником станции техобслуживания на Планерной улице. Техник был пьян. Оказалось, что работник СТО взял показаться иномарку, которую 24-летний риелтор отдал в ремонт, а возгорание произошло из-за технической неисправности в моторном отсеке. Уже утром владелец автомобиля обратился в полицию с заявлением. Он оценил стоимость автомобиля в 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1  статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемый находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет за данное преступление.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

9-09-2020, 11:48
В Ленобласти полицейские задержали поджигателя иномарки
8-09-2020, 11:31
В Ленобласти трое молодых людей угнали, а затем сожгли отечественный автомобиль
19-08-2020, 10:43
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки
16-09-2020, 11:11
В Петербурге пьяный водитель на угнанном автомобиле сбил полицейского
14-05-2020, 14:32
В Петербурге задержали похитителя магнитолы из полицейского автомобиля
29-05-2020, 21:02
В Петербурге задержан автоугонщик

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
448
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
490
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 337
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 748
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх