В Ленобалсти ночной гость вломился в дом с топором и ножом

Вчера ночью к полицейским Ломоносовского района Ленинградской обалсти поступило сообщение от 37-летней женщины о том, что она просит привлечь к уголовной ответственности своего знакомого, который проник в ее частный дом по улице Павлова деревне Борки и, угрожая топором ее 18-летнему сыну, требовал денежные средства, повредив при этом два окна и входную дверь.

Нарядом полиции задержан ранее судимый, 53-летний житель Псковской области. У него изъяты топор и нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ