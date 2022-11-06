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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти ночной гость вломился в дом с топором и ножом

В Ленобалсти ночной гость вломился в дом с топором и ножом

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские задержали гражданина, совершившего разбойное нападение в Ломоносовском районе

Вчера ночью к полицейским Ломоносовского района Ленинградской обалсти поступило сообщение от 37-летней женщины о том, что она просит привлечь к уголовной ответственности своего знакомого, который проник в ее частный дом по улице Павлова деревне Борки и, угрожая топором ее 18-летнему сыну, требовал денежные средства, повредив при этом два окна и входную дверь.

Нарядом полиции задержан ранее судимый, 53-летний житель Псковской области. У него изъяты топор и нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район разбойное нападение
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