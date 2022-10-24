В Ленобласти микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, один человек погиб, пятеро пострадали

Сегодня ранним утром около 05 часов 30 минут на трассе "Кола" в трех километрах от города Лодейное Поле микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм один человек скончался на месте аварии, пятеро пострадали.

По данным надзорного ведомства, в ДТП попало маршрутное такси, которое выполняло рейс "Подпорожье – Санкт-Петербург". На месте происшествия работает следственная группа, по факту произошедшего проводится проверка.

В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что дорожное покрытие на трассе было обработано противогололедными материалами. На участке федеральной трассы организовано реверсивное движение.