В Петербурге задержали вора, похищавшего вещи из автомашин

Вчера на улице Купчинской, сотрудники уголовного розыска Главка, совместно с коллегами из Фрунзенского района Петербурга, задержали 38-летнего ранее неоднократно судимого петербуржца, который изобличен в совершении пяти краж имущества из автомобилей граждан:

- 19 января возле дома 29 по улице Димитрова из салона припаркованной автомашины «Форд Фокус» имущество, на 20 000 руб.

- 26 апреля на парковке магазина, расположенного в доме 31 по улице Тельмана, из салона «Ниссан», имущество на сумму 10 000 руб.

- 25 мая возле дома 64 по Дунайскому проспекту из салона «Киа», имущество на сумму 26 000 руб.

- 15 июня возле дома 10 по проспекту Большевиков из салона «Хонда Цивик», имущество на сумму 13 000 руб.

- 9 августа возле дома 64 по Дунайскому проспекту из салона «Форд Фиеста», имущество, на сумму 46 500 руб.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Продолжаются мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности.