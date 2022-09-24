ента новостей

15:19
В Приморском районе иномарка сбила 14-летнего подростка
15:13
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку
14:51
В Калининском районе иномарка сбила 16-летнего пешехода
13:04
В Петербурге задержали вора, похищавшего вещи из автомашин
11:57
Доллар обрушит сам себя
11:13
Toyota окончательно уходит
11:13
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
10:54
В Ленобласти "Опель" вылетел в кювет и врезался в деревно, водитель погиб
10:46
Где узнать про мобилизацию?
18:19
Александр Бельский приветствовал многодетные семьи в Мариинском дворце
16:48
Доклады студентов СПбГМТУ на молодежной сессии OMR-2022 удостоены дипломов трех степеней
16:42
Первое заседание Молодежного парламента: Выборы председателя, новый регламент и актуальная повестка
16:40
Мониторинг вместо реставрации: ВООПИиК и КГИОП придумали курсы для градозащитников
16:39
Петербуржцы напомнили Комблагу о ставших кошачьими туалетами песочницах на детских площадках
15:20
На севере Петербурга избили мужчину
13:15
Петербургский парламент продолжает работу по приведению городского законодательства в соответствие с федеральным законом о публичной власти
13:07
В Пеетрбурге задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении двух пенсионерок
13:02
В Приморском районе задержали афериста обманувшего пенсионерку
12:49
В Петербурге раскрыли убийство 19-летней давности
12:40
В Тихвине пенсионерка перевела на счёт афериста почти 70 тысяч рублей
12:22
В Петербурге задержали «охотников» за дорогостоящими смартфонами
11:42
В Ленобласти полиция накрыла нарколабораторию
11:34
Житель Кронштадта подозревается в инцесте
09:03
В Ленобласти фура сбила мужчину - он скончался в больнице
08:13
Туристы довольны Петербургом
08:11
Какие выплаты полагаются мобилизованным
08:10
Готовятся к зимней уборке
00:43
СКА по привычке крупно обыграл «Куньлунь»
18:55
Парламентарии Петербурга и Волгоградской области возложили цветы на Пискаревском кладбище
17:55
СПбГМТУ принял участие в IX Международной конференции «Российское судостроение»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали вора, похищавшего вещи из автомашин

В Петербурге задержали вора, похищавшего вещи из автомашин

0
73
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Петербургские полицейские задержали вора, похищавшего вещи из автомашин

Вчера на улице Купчинской, сотрудники уголовного розыска Главка, совместно с коллегами из Фрунзенского района Петербурга, задержали 38-летнего ранее неоднократно судимого петербуржца, который изобличен в совершении пяти краж имущества из автомобилей граждан:
- 19 января возле дома 29 по улице Димитрова из салона припаркованной автомашины «Форд Фокус» имущество, на 20 000 руб.
- 26 апреля на парковке магазина, расположенного в доме 31 по улице Тельмана, из салона «Ниссан», имущество на сумму 10 000 руб.
- 25 мая возле дома 64 по Дунайскому проспекту из салона «Киа», имущество на сумму 26 000 руб.
- 15 июня возле дома 10 по проспекту Большевиков из салона «Хонда Цивик», имущество на сумму 13 000 руб.
- 9 августа возле дома 64 по Дунайскому проспекту из салона «Форд Фиеста», имущество, на сумму 46 500 руб.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.
Продолжаются мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-06-2022, 14:00
В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении
10-06-2022, 11:59
В Петербурге задержали вора-рецидивиста
9-09-2022, 12:18
В Сланцах мужчину ударили бутылкой по голове возле магазина и отобрали телефон
28-07-2022, 12:38
В Петербурге мужчина на угнанном авто совершил ДТП и похитив из салона мобильный телефон и скрылся
12-08-2022, 12:18
В Петербурге задержали мужчину за грабеж
28-06-2022, 15:55
В Ленобласти полицейские задержали 19-летнего грабителя

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 15:19
В Приморском районе иномарка сбила 14-летнего подростка
0
17
Сегодня, 15:13
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку
0
39
Сегодня, 14:51
В Калининском районе иномарка сбила 16-летнего пешехода
0
60
Сегодня, 11:13
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
Наверх