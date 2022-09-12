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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти тракторист при уборке картофельного поля подорвался на снаряде времен ВОВ

В Ленобласти тракторист при уборке картофельного поля подорвался на снаряде времен ВОВ

0
47
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Взрыв на картофельном поле под Волосово: 18-летний тракторист в крови, кисть оторвана. Скончался в больнице

Сегодня днём около 15 часов в экстренные службы Волосовского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в поле возле деревни Торосово при уборке картофеля трактор подорвался на снаряде - по всей видимости, времён войны. 

В результате взрыва тракторист получил тяжелые травмы груди и живота, кисть была оторвана. Пострадавшего доставили в Волосовскую районную больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался.

По предварительным данным, молодой человек - 2004 года рождения, а значит ему не более 18 лет.    

Как рассказали 47news в районной администрации, уже понятно, что юноша не работал в совхозе рядом с Торосово. Скорее всего, речь о частном хозяйстве.  

Обстоятельства гибели выясняет районный отдел СК Ленобласти.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волосовский район
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