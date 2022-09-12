В Ленобласти тракторист при уборке картофельного поля подорвался на снаряде времен ВОВ

Сегодня днём около 15 часов в экстренные службы Волосовского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в поле возле деревни Торосово при уборке картофеля трактор подорвался на снаряде - по всей видимости, времён войны.

В результате взрыва тракторист получил тяжелые травмы груди и живота, кисть была оторвана. Пострадавшего доставили в Волосовскую районную больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался.

По предварительным данным, молодой человек - 2004 года рождения, а значит ему не более 18 лет.

Как рассказали 47news в районной администрации, уже понятно, что юноша не работал в совхозе рядом с Торосово. Скорее всего, речь о частном хозяйстве.

Обстоятельства гибели выясняет районный отдел СК Ленобласти.