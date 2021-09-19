В Ленобласти обнаружили охотника с простреленной головой

Вчера верером, около 18 часов к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области обратилась 41-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая сообщила о том, что в лесном массиве возли деревни Лужицы обнаружила мертвым своего 42-летнего мужа.

прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала у погибшего огнестрельное ранение головы. Пуля прошла навылет.

Со словам опрошенной полицией супруги, утром он ушёл на охоту и на связь больше не выходил. По предварительным данным 47news, ныне погибший работал в структуре Газпрома.

С места изъято два ружья и походный стульчик. Там же найдена стреляная гильза.

Обстоятельства гибели выясняет районный отдел Следственного комитета по Ленобласти.