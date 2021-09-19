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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти обнаружили охотника с простреленной головой

В Ленобласти обнаружили охотника с простреленной головой

0
30
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Кингисеппском районе Ленобласти женщина в лесу нашла бездыханное тело своего супруга.

Вчера верером, около 18 часов к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области обратилась 41-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая сообщила о том, что в лесном массиве возли деревни Лужицы обнаружила мертвым своего 42-летнего мужа.

прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала у погибшего огнестрельное ранение головы. Пуля прошла навылет. 

Со словам опрошенной полицией супруги, утром он ушёл на охоту и на связь больше не выходил. По предварительным данным 47news, ныне погибший работал в структуре Газпрома. 

С места изъято два ружья и походный стульчик. Там же найдена стреляная гильза.   

Обстоятельства гибели выясняет районный отдел Следственного  комитета по Ленобласти.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район обнаружение трупа огнестрельное ранение
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