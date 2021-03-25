В Ленобласти произошел взрыв в квартире. Мужчина пострадал во время разборки снаряда времен ВОВ

Сегодня утром около семи часов к полицейским Кировского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в квартире многоквартирного дома по улице Советской в поселке Павлово произошёл взрыв. По предварительным данным, взорвался боеприпас времён войны, который разбирал 41-летний жилец этой квартиры.

По предварительной информации, в результате, мужчине оторвало кисти обеих рук. Пострадавший госпитализирован в больницу Шлиссельбурга.

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Квартира осматривается на предмет наличия боеприпасов.