ента новостей

13:34
Спортсменки из Петерюурга стали победительницами первенства России по флорболу
13:23
День партизанской славы пройдёт в онлайн-режиме
12:44
В Петербурге полицеские пресекли деятельность группы обнальщиков
12:41
В Ленобласти произошел взрыв в квартире. Мужчина пострадал во время разборки снаряда времен ВОВ
12:22
В Петербурге аферисты уговорили пенсионерка инвестировать деньги на брокерский сайт
11:54
В Петербурге мужчина стал фигурантом уголовного дела после ложного сообщения о краже автомобиля
07:14
Новая столица?
07:10
С рыбаками нужно строже?
02:29
СКА смог дважды подряд обыграть «Динамо» в Москве во втором раунде плей-офф
18:56
Лидия Дробич: «Наши ученики умеют говорить, мечтать и думать на русском языке»
15:27
В Ленобласти кастрация будет по желанию
14:00
В Петербурге коронавирусные ограничения продлены до конца апреля
13:53
В Ленобласти хотят построить этнопарк
13:49
Нахимовское военно-морское училище в Санкт-Петербурге посетил Михаил Романов
13:22
В Петербурге мужчина в маске пытался ограбить банк
10:31
В Ленобласти ликвидирована подпольная нарколаборатория
09:45
Байден уйдет в отставку?
09:23
В Кудрово против вырубки берез
01:34
Психологически важная для баскетбольного «Зенита» победа в Саратове
22:17
В Петербурге лётчики ЗВО отработали перевозку истребителей на внешней подвеске вертолёта Ми-26
19:22
Надежда Тихонова намерена баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу № 212
19:19
В Петербурге пройдет авторский вечер Андрея Пастушенко
19:16
Цикл концертов «Академический симфонический оркестр филармонии». К 90-летию коллектива
11:36
Депутаты Резник и Вишневский сообщили о попытке взлома соцсетей
11:17
Конкурс «Правнуки победителей»
11:04
В Петергофе приезжего из Узбекистана подозревают в изнасиловании 13-летней девочки
09:35
Укрепление национальной платежной системы
08:46
Активно плавят снег
22:07
Выставка «Кто ты, папа русского стендапа?»
17:20
На трассе «Кола» перекроют одну полосу движения в направлении Санкт-Петербурга
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти произошел взрыв в квартире. Мужчина пострадал во время разборки снаряда времен ВОВ

В Ленобласти произошел взрыв в квартире. Мужчина пострадал во время разборки снаряда времен ВОВ

0
36
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Telegram
В поселке Павлово произошёл взрыв в квартире. По предварительным данным, мужчине оторвало кисти рук во время разборки боеприпаса

Сегодня утром около семи часов к полицейским Кировского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в квартире многоквартирного дома по улице Советской в поселке Павлово произошёл взрыв. По предварительным данным, взорвался боеприпас времён войны, который разбирал 41-летний жилец этой квартиры.

По предварительной информации, в результате, мужчине оторвало кисти обеих рук. Пострадавший госпитализирован в больницу Шлиссельбурга.

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Квартира осматривается на предмет наличия боеприпасов.

Источник: 47News
Все по теме: Кировский район ЛО Ленобласть взрыв
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-07-2020, 11:10
В жилом здании на Краснопутиловской улице произошел взрыв
22-03-2013, 07:13
В Ленобласти произошел взрыв в частном гараже
18-07-2016, 07:11
Взрыв гранаты
19-04-2016, 01:45
Взрыв в пункте приёма металлолома
20-11-2015, 11:20
Эхо прошедшей войны
29-05-2017, 12:17
Взрыв в посёлке Молодёжное

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
208
22-03-2021, 10:36
В Ленобласти на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП
0
219
18-03-2021, 13:00
Cерьезное ДТП в Металлострое
0
243
11-03-2021, 15:03
В Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта
0
828
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
Наверх