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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге три человека погибли в ДТП на Софийской овощебазе

В Петербурге три человека погибли в ДТП на Софийской овощебазе

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99
Опубликовал: Anton78
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Трое погибших и двое раненых – таков результат ДТП на территории Софийской овощебазы.

Накануне вечером около 20 часов 10 минут автомашина "Chevrolet Lanos" под управлением 23-летнего гражданина Таджикистана врезалась в припаркованный MAN с прицепом из Сербии. Водителя фуры в этот момент не было в кабине.

В результате погибли водитель иномарки и двое его земляков 20 и 21 лет. Еще двое граждан Таджикистана 20 и 21 лет госпитализированы в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.

Водитель иномарки, уточняет АН «Оперативное прикрытие», в 2022 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД: за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона и нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки.

Источник: Конкретно.ру
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