В Петербурге в ДТП пострадал ребенок

Вчера вечером около 16 часов 45 минут на пересечении улице Сызранской и Рощинской произошло ДТП. Автомашина Volkswagen Polo (такси) под управлением 32-летнего мужчины столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Ford Fusion. Второй иномаркой управлял 47-летний житель Петербурга.

В результате 11-летний пассажир второй иномарки, сын водителя, ученик 4-го класса в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Детскую больницу им. Раухфуса.

По данным АН «Оперативное прикрытие», водитель Volkswagen Polo за 2021-2011 годы дважды привлекался за нарушения ПДД – за управление незарегистрированным транспортным средством и за не пристегнутые ремни безопасности.