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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в ДТП пострадал ребенок

В Петербурге в ДТП пострадал ребенок

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Опубликовал: Вадик Котов
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При столкновении двух иномарок в Московском районе пострадал ребенок

Вчера вечером около 16 часов 45 минут на пересечении улице Сызранской и Рощинской произошло ДТП. Автомашина Volkswagen Polo (такси) под управлением 32-летнего мужчины столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Ford Fusion. Второй иномаркой управлял 47-летний житель Петербурга.

В результате 11-летний пассажир второй иномарки, сын водителя, ученик 4-го класса в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Детскую больницу им. Раухфуса. 

По данным АН «Оперативное прикрытие», водитель Volkswagen Polo за 2021-2011 годы дважды привлекался за нарушения ПДД – за управление незарегистрированным транспортным средством и за не пристегнутые ремни безопасности.

Источник: Конкретно.ру
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