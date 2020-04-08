Накануне позно вечером, около 22:50 на автодороге Явшиницы-Хмельозеро-Пашозеро-Шугозеро-Гуньково, в Тихвинском районе Ленобласти неустановленный водитель автомобиля УАЗ совершил съезд в кювет. После этого машина перевернулась.
Как сообщает Управление ГИБДД, в результате ДТП погибли двое неустановленных мужчин. Еще двое неустановленных мужчин госпитализированы в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка.
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
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Опубликовал: Вадик Котов
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В Тихвинском районе Ленобласти два человека погибли в ДТП и еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии
Накануне позно вечером, около 22:50 на автодороге Явшиницы-Хмельозеро-Пашозеро-Шугозеро-Гуньково, в Тихвинском районе Ленобласти неустановленный водитель автомобиля УАЗ совершил съезд в кювет. После этого машина перевернулась.
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