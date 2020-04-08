В Ленобласти в ДТП погибли два человека

Накануне позно вечером, около 22:50 на автодороге Явшиницы-Хмельозеро-Пашозеро-Шугозеро-Гуньково, в Тихвинском районе Ленобласти неустановленный водитель автомобиля УАЗ совершил съезд в кювет. После этого машина перевернулась.

Как сообщает Управление ГИБДД, в результате ДТП погибли двое неустановленных мужчин. Еще двое неустановленных мужчин госпитализированы в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка.