В Ленобласти сын поджег в бане мать и соседа

Вчера вечером из деревни Большой Двор, Бокситогорского района Ленинградской области в Пикалёвскую больницу с ожогами различной степени тяжести доставили 31-летнего безработного местного жителя, его 66-летнюю мать и 39-летнего соседа. Самого младшего из госпитализированных подозревают в том, что тот решил расправиться и с матерью, и соседом.

Субботним вечером все три участника драмы оказались в деревенской бане, расположенной на частном участке. В постройке для горячего мытья предпочитали и горячительное. Крепкий градус в столовой посуде обернулся ссорой. Вскипевший в споре сын облил горючей жидкостью как мать, так и знакомого, после чего бежал из бани.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, в одном из соседних домов задержали поджигателя. Во время огненной разборки он также получил ожоги рук, ног, лица, шеи и туловища. Задержанный, ранее судимый за управление машиной в пьяном виде.

Рядом с палатой поджигателя выставлен пост. Процессуально меру пресечения ему должны избрать в течение двух суток.

Возбуждено уголовное дело по статье (покушение на убийство двух и более лиц).