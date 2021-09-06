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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина поджег дверь в администрацию Московского района

В Петербурге мужчина поджег дверь в администрацию Московского района

0
28
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Рецидивист из Ленобласти поджег дверь в администрацию Московского района.

Сегодня ночью, около 00 часов 26 минут в службу «112» поступило сообщение от охраны в здании администрации на Московском проспекте, 129 о том, что неизвестный мужчина пытается поджечь дверь.

Прибывшими к месту происшествия сотрудниками полиции было установлено, что неизвестный злоумышленник облил горючей жидкостью дверь в здание администрации Московского района Петербурга и поджег ее.

Полицейские, в 00:50 часов возле дома 139/1 по Московскому проспекту по подозрению задержали 31-летнего неработающего жителя города Сланцы, Ленинградской области. На задержанного составили протокол и поместили в камеру. Изъята пластиковая бутылка с остатками вещества желтого цвета.

Изъяты записи с камер видеонаблюдения на фасаде здания администрации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Московский район хулиганство
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