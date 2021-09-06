В Петербурге мужчина поджег дверь в администрацию Московского района

Сегодня ночью, около 00 часов 26 минут в службу «112» поступило сообщение от охраны в здании администрации на Московском проспекте, 129 о том, что неизвестный мужчина пытается поджечь дверь.

Прибывшими к месту происшествия сотрудниками полиции было установлено, что неизвестный злоумышленник облил горючей жидкостью дверь в здание администрации Московского района Петербурга и поджег ее.

Полицейские, в 00:50 часов возле дома 139/1 по Московскому проспекту по подозрению задержали 31-летнего неработающего жителя города Сланцы, Ленинградской области. На задержанного составили протокол и поместили в камеру. Изъята пластиковая бутылка с остатками вещества желтого цвета.

Изъяты записи с камер видеонаблюдения на фасаде здания администрации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.