В Ленобласти перевернулся квадроцикл с тремя подростками

Вчера около 19 часов вечера к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в деревне Немятово вылетел в кювет и перевернулся квадроцикл под управлением 13-летнего подростка. За спиной у него сидел приятель-ровесник и 14-летняя школьница.

В результате, госпитализация потребовалась подростку пассажиру. Его доставили в районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Друг-водитель и подруга отделались испугом и ссадинами. Известно, что все трое жители Петербурга.

Принадлежность техники выясняет дорожная полиция.