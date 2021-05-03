В Ленобласти квадроцикл протаранил опору ЛЭП

Накануне вечером около 22:40 на 123 километре трассы "Санкт-Петербург − Запорожское − Приозерск", в 40 метрах от трассы на грунтовой дороге 38-летний мужчина, двигаясь на незарегистрированном квадроцикле с пассажиром, не справился с управлением и врезался в опору линий электропередач.

В результате ДТП погиб пассажир квадроцикла, на вид мужчине около 45 лет. Водитель квадроцикла госпитализирован в ЦРБ Приозерска.

По факту аварии в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.