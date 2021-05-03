Накануне вечером около 22:40 на 123 километре трассы "Санкт-Петербург − Запорожское − Приозерск", в 40 метрах от трассы на грунтовой дороге 38-летний мужчина, двигаясь на незарегистрированном квадроцикле с пассажиром, не справился с управлением и врезался в опору линий электропередач.
В результате ДТП погиб пассажир квадроцикла, на вид мужчине около 45 лет. Водитель квадроцикла госпитализирован в ЦРБ Приозерска.
По факту аварии в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.
В Ленобласти квадроцикл протаранил опору ЛЭП
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
PiXABAY
Погиб пассажир квадроцикла, водитель госпитализирован в больницу.
Накануне вечером около 22:40 на 123 километре трассы "Санкт-Петербург − Запорожское − Приозерск", в 40 метрах от трассы на грунтовой дороге 38-летний мужчина, двигаясь на незарегистрированном квадроцикле с пассажиром, не справился с управлением и врезался в опору линий электропередач.
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