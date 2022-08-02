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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти телефонные аферисты списали почти 100 тысяч рублей со счета пенсионерки

В Ленобласти телефонные аферисты списали почти 100 тысяч рублей со счета пенсионерки

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Опубликовал: Anton78
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Телефонные аферисты оставили без денег пожилую жительницу Всеволожского района Ленинградской области

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 73-летняя пенсионерка, проживающая в садоводстве "Дружба". Пожилая женщина сообщила стражам порядка о том, что ей звонили люди, представлявшиеся службой безопасности "Сбербанка". Они сообщили о зафиксированных попытках несанкционированного доступа к банковскому счёту. Для сохранения накоплений телефонные собеседники посоветовали пенсионерке обеспечить им доступ к полным реквизитам её банковской карты. Пожилая женщина поверила аферистам и выполнила их инструкции. В итоге с её карточки было списано почти 100 тысяч рублей.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество пенсионеры
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