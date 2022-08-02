В Ленобласти телефонные аферисты списали почти 100 тысяч рублей со счета пенсионерки

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 73-летняя пенсионерка, проживающая в садоводстве "Дружба". Пожилая женщина сообщила стражам порядка о том, что ей звонили люди, представлявшиеся службой безопасности "Сбербанка". Они сообщили о зафиксированных попытках несанкционированного доступа к банковскому счёту. Для сохранения накоплений телефонные собеседники посоветовали пенсионерке обеспечить им доступ к полным реквизитам её банковской карты. Пожилая женщина поверила аферистам и выполнила их инструкции. В итоге с её карточки было списано почти 100 тысяч рублей.