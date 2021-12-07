Телефонные аферисты обманули пенсионерку из Выборга

Накануне к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 83-летняя жительница города Выборг, которая сообщила о том, что в течение нескольких дней ей на сотовый телефон поступали звонки. Голоса в трубке представлялись сотрудниками пенсионного фонда и рассказывали пенсионерке о положенных денежных выплатах. Собеседники упирали на то, что для получения компенсации необходимо заплатить налог. Пожилая женщина поверила телефонным мошенникам и перевела по продиктованным им реквизитам более 400 тысяч рублей.

По данному факиу возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).